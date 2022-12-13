Четыре жителя Челябинской области получили почетные звания от президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград выдающимся гражданам, в числе которых пять жителей Челябинской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получили обработчик птицы в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» Елена Бровкина и зерносушильщик «Элеватора Буранный» Сергею Прошкину. Заслуженным врачом РФ стал заведующий отделением федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Челябинск) Сергей Пискунов. Звание «Заслуженный машиностроитель РФ» получил оператор станков с программным управлением ЧКПЗ Иван Зязев.

Кроме того, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили ведущего инженера-технолога бюро конструкторско-технологического отдела сборки и сварки ЧКПЗ Юрия Барынкина.