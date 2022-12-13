Правительство дополнительно направит 5 млрд рублей на помощь аграриям

Правительство России предусмотрело дополнительно 5 млрд руб. на льготное кредитование российских аграриев для проведения посевных работ и поддержки текущего развития сектора в 2022 году. Выделенные Минсельхозу средства поступят в уставный капитал Россельхозбанка, который является одним из кредиторов агропромышленности в стране.

За счет выделения дополнительных бюджетных инвестиций Россельхозбанк сможет увеличить объем выдачи займов, в том числе в рамках льготной программы, предусматривающей субсидирование процентной ставки.

В мае текущего года правительство одобрило выделение 153 млрд руб. на субсидирование кредитов для аграриев, в июле — еще 200 млрд руб. Речь идет о кредитах по программе, запущенной в 2017 году.

Займы предоставляются на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Ставка составляет до 5% годовых. Краткосрочный кредит выдается на срок до года, инвестиционный — на срок от 2 до 15 лет.