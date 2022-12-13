У соцсети Likee сменился гендиректор в России

Гендиректором социальной сети Likee в России стал Дмитрий Щербинин. 9 декабря он сменил на этом посту Марию Илларионову, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Госпожа Илларионова возглавляла компанию с момента ее учреждения в мае 2021 года. Господин Щербинин до своего назначения был представителем Likee в России, пишет РБК.

Likee открыла свое представительство в РФ в апреле 2022 года. В июне соцсеть оштрафовали на 1,5 млн руб. за нелокализацию персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП). Компания говорила, что данные россиян обрабатываются на территории России и Сингапура.

Лаура Кеффер