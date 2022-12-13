Суд назначил 19 лет колонии жителю Алтая, который убил и ограбил свою бывшую учительницу

В Алтайском крае завершился суд над 23-летнем жителем Новоалтайска, обвиняемым в убийстве своей бывшей учительницы. По ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и ст. 162 УК РФ (разбой) ему назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Приговор был основан на обвинительном вердикте присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным следствия, 1 июня 2021 года в Новоалтайске обвиняемый решил ограбить свою бывшую 65-летнюю учительница, которая проживала одна. Злоумышленник зашел в дом женщины и нанес ей 44 удара ножом. От полученных травм она скончалась на месте. Не найдя в доме ничего ценного, нападавший забрал принадлежащее пенсионерке имущество на сумму около 15 тыс. руб., после чего скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело, раскрыть его им удалось через полгода. Правоохранители задержали подозреваемого. Злоумышленник во всем признался и подтвердил свои показания на месте происшествия. Однако впоследствии обвиняемый отказался от признательных показаний. Ознакомившись с материалами дела, он ходатайствовал о его рассмотрении с участием присяжных заседателей.

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Илья Николаев