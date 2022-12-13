В Ростовской области товары и услуги подорожали за год на 11%

В ноябре товары и услуги в Ростовской области подорожали на 11% по сравнению с показателем конца прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Товары в целом подорожали почти на 12%. Цены на продукты выросли на 11%. Больше всего подорожали рыба и морепродукты (+17%), сливочное масло (+16,4%), молочная продукция (15%), крупы и бобовые (14,6%) и хлеб (13,4%). Алкоголь подорожал на 9,3%, табак на — 9,2%..

На непродовольственные товары цены выросли почти на 13%. В частности, моющие и чистящие средства подорожали почти на 26%, электротовары и другие бытовые приборы — на 20,5%. Медикаменты стали дороже почти на 10%, строительные материалы на 9,6%, трикотаж и обувь на 9%.

Услуги подорожали на 8,5%. Особенно быстро цены растут на зарубежный туризм (+27%) и страхование (+42,7%).

Кристина Федичкина