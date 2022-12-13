Перевозки автомобильного грузового транспорта в Удмуртии сократились на 5,5%

В Удмуртии за январь-сентябрь крупными и средними организациями автомобильного грузового транспорта перевезено 1197,1 тыс. т. Это на 5,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, что за 10 месяцев 2022 года водный транспорт перевез на 29,4% меньше грузов в сравнении с показателем за прошлый год, а пассажиров — на 1,2% больше. Автобусами предприятий и индивидуальных предпринимателей перевезено 91,4 млн пассажиров, рост — 6,4%.