В Свердловской области из-за снегопада ограничили движение на трассах

На дорогах «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» и «Нижняя Салда — Алапаевск» из-за снегопада введено временное ограничение движения грузового и общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. На первой трассе ограничение введено со 116 по 145 км, на второй — с 59 по 79 км. На данных участках в усиленном режиме патрулируют наряды ГИБДД.

Дорожные службы сейчас расчищают снег, чтобы восстановить движение. «Водителям следует двигаться на пониженной скорости, особенно при движении по мостам, путепроводам, эстакадам — именно в этих местах на проезжей части вероятно образование наледи, при проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворовых территорий и остановок общественного транспорта», — отметили в ГИБДД.

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