С осужденных за мошенничество чиновников краевого минобра взыскали 4,3 млн рублей

Судебные приставы взыскали материальный ущерб с бывших сотрудников краевого минобразования, осужденных за коррупционное преступление. Об этом сообщает пресс-служба главного управления судебных приставов по Пермскому краю.

В 2019 году бывшего начальника отдела дополнительного образования, воспитания и молодежной политики и его подчиненного — консультанта этого отдела и, по совместительству, руководителя АНО ДО «Краевой казачий центр “Пластун”» признали виновными в мошенничестве. Как установил суд, они похищали деньги под видом исполнения госконтрактов для организации отдыха детей в военно-спортивных лагерях.

Помимо уголовного наказания, осужденных обязали возместить материальный ущерб, причиненный краевому минобру. Исполнительное производство о взыскании с них задолженности в размере около 4,3 млн руб. находилось на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. В целях принудительного взыскания ущерба у одного из должников были арестованы два грузовых автомобиля «КамАЗ». Транспортные средства были переданы на реализацию, но покупателей на данное имущество не нашлось. Опасаясь дальнейшего ареста имущества, должники изыскали необходимые денежные средства и полностью погасили ущерб.