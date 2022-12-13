Тюменское предприятие американского Baker Hughes продолжит работу под брендом «Технологии ОФС»

Предприятие американской нефтесервисной компании Baker Hughes в Тюменской области после продажи активов продолжит работу под брендом «Технологии ОФС». Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона.

Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заявил, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора.

Завод американской компании в Тюмени был открыт в 2014 году. Предприятие занимается производством нефтепогружного кабеля. Инвестиции компании в проект составили 2 млрд руб. В ноябре 2020 года Baker Hughes и правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве. В 2021 году Baker Hughes в Тюменской области был локализован центр обслуживания буровых долот. После начала военной спецоперации на Украине американская компания объявила о продаже бизнеса в России.

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