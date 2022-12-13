В Волгограде мужчина приговорен к 8,5 годам колонии за убийство брата-близнеца в 2017 году

Житель Волгограда признан виновным в убийстве бата-близнеца в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Следственные органы напоминают, что 25 ноября прошлого года в Тракторозаводском районе города были обнаружены скелетированные останки человека. Cудмедэкспертиза показала, что у человека были множественные переломы черепа. Это свидетельствовало о криминальном характере смерти человека.

Одна из экспертиз установила, что костные останки принадлежат 28-летнему мужчине, уроженцу Волгограда, который 23 октября 2017 года ушел из дома, и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

Предполагаемый убийца был установлен. Им оказался брат-близнец погибшего.

После задержания злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что в октябре 2017 года между ним и его братом произошел очередной словесный конфликт, в ходе которого он взял молоток и начал наносить им удары брату. Осознав, что брат скончался, подозреваемый связал тело и ночью сбросил его в ближайший колодец.

Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Марина Ковалева