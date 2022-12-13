УЖХ Советского района незаконно начислило жителям 200 домов 2,7 млн рублей

ОАО «УЖХ Советского района Уфы» незаконно начислило жителям 200 многоквартирных домов 2,7 млн руб. коммунальных платежей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В результате проверки прокуратуры Советского района Уфы установлено, что в августе текущего года управляющая компания завысила жителям взнос на содержание и ремонт, включив плату за диагностику внутридомового газового оборудования.

«Между тем данное решение принято без проведения общего собрания собственников жилых помещений», — говорится в сообщении. Жителям дома был произведен перерасчет.

Прокурор района внес в адрес руководства компании представление. Начальник планово-экономического отдела УЖХ привлечен к дисциплинарной ответственности — ему объявлено замечание.

ОАО «УЖХ Советского района Уфы» зарегистрировано в 2008 году. В 2021 году выручка компании составила 329,4 млн руб., убыток — 80,5 млн руб. В ноябре текущего года в отношении УЖХ по требованию ООО «БашРТС» за долг в сумме 25,5 млн руб. была введена процедура наблюдения.

Влада Шипилова

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