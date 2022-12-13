В Челябинске осудили руководителей кредитного кооператива, похитивших 104 млн рублей

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу руководителей кредитно-потребительского кооператива «Кредитное Содружество», похитивших у граждан 104 млн руб. Жители Санкт-Петербурга Юрий Васильев и Александр Заборцев признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Каждому назначено девять с половиной лет колонии общего режима, сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что руководители кредитно-потребительского кооператива с июля 2012 по февраль 2015 годов привлекали деньги граждан по договорам паевых взносов в открытых в Челябинске и Магнитогорске филиалах. Они создавали видимость коммерчески успешной инвестиционной деятельности и обещали клиентам выплатить высокие проценты в размере от 27% до 50% годовых. При этом предприниматели действовали по принципу «финансовой пирамиды»: частично выплачивали гражданам деньги за счет поступающих средств от других пайщиков.

Так управляющие кооперативом похитили у 375 человек 104 млн руб., которые направили на личные цели и на обеспечение преступной деятельности.