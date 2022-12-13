На строительство первой очереди технопарка в Зубово направят около 1,4 млрд рублей

АО «Региональный фонд» по итогам запроса предложений намерено заключить контракт на строительство первого этапа производственно-логистического комплекса «Технопарк Зубово» в Уфимском районе с ООО «Компания „Потенциал“», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 1,42 млрд руб. за 1,39 млрд руб. (дисконт — 2,11%). Второй участник закупки, ООО «Билд», готов был выполнить работы на 4 млн руб. дороже.

Согласно техзаданию, до июня 2024 года подрядчик должен построить на участке площадью 11 га, в частности, два одноэтажных производственно-складских здания общей площадью 21 тыс. кв. м, четырехэтажный административно-бытовой блок площадью 2,8 тыс. кв. м., пропускной пункт, трансформаторную подстанцию, наносную станцию и так далее.

ООО «Компания „Потенциал“» зарегистрировано в апреле 2006 года в Уфе. Владельцами предприятия являются Татьяна Матросова и Вадим Давлетшин. Компания занимается строительством. Выручка в 2021 году составила 921,7 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб.

Майя Иванова

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