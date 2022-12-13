В краснодарском поселке Российский проведут газ к 800 домам

В поселке Российский проведут газ к 800 домам. Всего проложат больше 13 км сетей в границах улиц Куликова Поля, Лаперуза, Чукотской и Командорской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Работы уже начались в рамках проекта социальной газификации. По словам замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Олега Шишковского, под землей проложат сети низкого давления, а также установят газораспределительный пункт. Выполнят работы специалисты АО «Краснодаргоргаз». Завершить строительство планируется в первом квартале 2023 года.

Сети прокладывают до границ земельных участков, на свою территорию собственники проводят их самостоятельно. Некоторые категории граждан могут получить компенсации в размере 75 тыс. руб. за работы по газификации домовладений, покупку и установку оборудования и приборов учета.

Татьяна Ручкина

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