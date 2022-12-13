Суд в Татарстане прекратил дело о банкротстве «Камдорстроя»

Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по делу о банкротстве «Камдорстроя». Долги компании закрыла компания ООО «РБР-16». Об этом заявил гендиректор предприятия Тагир Сунгатуллин, передает «Бизнес Onlinе». .

«Будем готовиться к новому сезону. Следующий 2023-й год обещает быть очень жарким для нас в нашей работе, насыщенным, задачи серьезные стоят», — отметил господин Сунгатуллин.

Процедура банкротства компании «Камдорстрой». стартовала весной прошлого года. Первой иск предъявила ФНС. Сумма составила 71 млн руб. Позже присоединились и другие компании. Итоговая сумма составила 320 млн руб. В конце октября этого года компания «РБР 16» заявила о намерении погасить весь долг «Камдорстроя».

"Ъ-Казань"