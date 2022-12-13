Челябинская компания оснастит радиооборудованием 24 аэропорта Индии

Научно-производственное объединение «Радиотехнические системы» (Челябинск) выиграло конкурс на поставку 34 комплектов инструментальной системы посадки ILS 734 для 24 аэропортов крупных городов Индии. В их числе Дели, Мумбаи, Бенгалуру и другие. Об этом сообщает фонд развития промышленности Челябинской области.

Стоимость контракта — 897 млн руб. Отгрузить все пять партий продукции планируется до сентября 2023 года. До конца этого года передадут семь комплектов оборудования.

По словам гендиректора ООО «НПО “РТС”» Александра Долматова, рынок Индии является одним из самых быстрорастущих в мире .

«До сих пор в приоритете здесь было спецоборудование производства США, Испании, Франции и Южной Кореи. Но сейчас мы можем в корне изменить эту ситуацию. Наш контракт – первый и, насколько мне известно, пока единственный на поставку в эту страну российского оборудования радиотехнического обеспечения полётов», — подчеркнул Александр Долматов.