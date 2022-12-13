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Коммерсантъ FM
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В Петербурге произошел пожар на территории машиностроительного завода «Звезда»

В Санкт-Петербурге в здании на территории машиностроительного завода «Звезда» произошел пожар на площади 200 кв. м. В ликвидации пожара участвуют 35 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Информации о пострадавших нет.

«В 6:38 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул. Бабушкина, д. 123. В двухэтажном здании размером 50 на 100 м горит обстановка на площади 200 кв. м. В 7:05 мск подан дополнительный номер 1-бис»,— говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Завод «Звезда» основан в 1932 году. Занимается производством высокооборотных дизелей мощностью от 500 до 7 400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов мощностью до 20 тыс. кВт.

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