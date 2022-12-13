«РАТМ Холдинг» выберет генподрядчика строительства промпарка за 749 млн рублей

Входящее в структуру «РАТМ Холдинга» ООО «Индустриальный парк «Катайск» выберет подрядчика для строительства промышленного парка «РИД Катайск» в Курганской области, сообщает пресс-служба холдинга. Начальная стоимость контракта – 748,8 млн руб. Часть средств – 510 млн руб. - субсидия правительства региона, выделенная на реализацию проекта промпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

«Генподрядчику предстоит возвести и запустить в эксплуатацию одноэтажный производственный корпус площадью более 11 тыс. кв. м (цех и комплекс бытовых и вспомогательных помещений) с инженерной и транспортной инфраструктурой, выполнить благоустройство территории», - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект – 1,7 млрд руб., сообщает «Ъ-Южный Урал». По данным инвестпортала Курганской области, резидентами прмпарка, как ожидается, станут компании, занимающиеся производством электродвигателей, автоматики и приборов контроля, компьютеров, электронных и оптических изделий, производство трубопроводной арматуры различного назначения, комплектующих и деталей для насосов различного назначения, резиновых и пластмассовых изделий и др. Площадь промпарка – около 10 га.

Выбрать генподрядчика проекта планируется до конца года, начало строительных работ - в феврале 2023 года, окончание - в феврале 2024-го.

Холдинг объединяет предприятия оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и других направлений. Головная компания - АО «РАТМ Холдинг» - зарегистрирована в Новосибирской области.

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Оксана Павлова