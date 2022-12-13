Трехуровневую развязку в Тюмени достроят к 2024 году

Единственную в Тюмени трехуровневую развязку на ул. Дружбы —Мельникайте планируется достроить в 2024 году, при этом движение по ней будет открываться поэтапно. Об этом в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» заявил руководитель Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Он добавил, что сейчас на развязке монтируют поры, и параллельно администрация города разрабатывает проектную документацию на продолжение улицы Мельникайте до Велижaнского тракта.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в квартале Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура к ноябрю 2023 года появится новая улица Тимофея Кармацкого. Строительство новой дороги позволит снизить загруженность улиц Дружбы и Щербакова, а также обеспечит транспортную доступность новых микрорайонов.

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