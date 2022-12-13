Путин присвоил звание «Заслуженного деятеля науки» ученому из Екатеринбурга

Президент Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки РФ» доктору медицинских наук, профессору, научному сотруднику Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Владимиру Базарному. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Владимир Базарный руководит отделом общей патологии и гистологической лабораторией УГМУ. Отдел занимается разработкой новых клинико-лабораторных и морфологических методов и диагностических подходов в исследовании патологии человека, иммунологией полости рта, а также механизмами повреждения и восстановления тканей.

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