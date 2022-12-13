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обновлено 08:02

Фигуранта дела об убийстве ребенка в Верхнечусовских Городках освободили из-под стражи

Фигуранта уголовного дела по факту убийства шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков освободили из следственного изолятора. Об этом сообщает «КП-Пермь». Подробности о нынешнем процессуальном статусе мужчины издание не приводит.

Ребенок пропал 12 августа в Верхнечусовских Городках. 14 августа девочку обнаружили в колодце, который был частично заполнен водой. Смерть наступила от утопления. Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Спустя несколько дней после обнаружения погибшей девочки полиция задержала подозреваемого — ранее судимого за похожее преступление местного жителя. 19 августа Свердловский суд Перми арестовал его на два месяца. Известно, что своей вины мужчина не признавал.

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