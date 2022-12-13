Крым планирует наладить связи с портами Запорожской и Херсонской областей

В Крыму планируют наладить сотрудничество с портами Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

«У нас выстроено взаимодействие с портом Мариуполя. Как только будут созданы благоприятные условия для транспортировки грузов по морю из других портов, расположенных в новых российских регионах, мы готовы будем наладить контакт», - отметил Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что самым главным в этом сотрудничестве являются условия безопасности.

Татьяна Ручкина

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