В Красноярском крае директора школы оштрафовали за отравление учащихся на уроке химии

Директора красноярской школы оштрафован на 10 тыс. руб. за отравление девятиклассников на уроке химии. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел 15 сентября в Малоимышской средней общеобразовательной школе Ужурского района. Во время проведения практического опыта на уроке химии загорелись реактива в лабораторной колбе. В результате происшествия восемь учеников 9 класса получили токсическое отравление и были доставлены в больницу. Трое из них находились под наблюдением специалистов.

Прокуратура организовала проверку. Она установила, что опыт проводился не в вытяжном шкафу, а учащиеся не были обеспечены средствами защиты. Ведомство внесло представление в управление образования, в отношении директора школы было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). По результатам рассмотрения директору школы объявили выговор и выписали штраф размере 10 тыс. руб. Кроме того, у него забрали совместительство по данному предмету.

По заявлению родителей одно из пострадавших детей прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда.

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Илья Николаев