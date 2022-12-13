В Кузбассе сменился министр науки и высшего образования

Ирина Ганиева освобождена от должности министра науки и высшего образования Кузбасса по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации правительства региона. Госпожа Ганиева проработала в этой должности с июня 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: образование42.рф Фото: образование42.рф

Новым руководителем министерства назначен Сергей Пфетцер, который ранее работал первым заместителем министра образования региона.

Он закончил Кемеровский госуниверситет по специальности «История», в ноябре 2019 года был назначен начальником образования и науки Кузбасса, на базе которого в следующем году было создано министерство образования и науки, в марте 2021 года — министерство науки и высшего образования Кузбасса. Ему были переданы полномочия от областных министерств образования и науки, и от департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства.

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Игорь Лавренков, Кемерово