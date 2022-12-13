Торги по продаже санатория-профилактория «Треста №14» не состоялись

Торги по продаже имущественного комплекса санатория-профилактория «Сосновый бор», принадлежащего «Тресту №14», не состоялись. Об этом сообщается сайте электронной площадки по проведению торгов «Центр реализации». Конкурсный управляющий предприятия Олег Касьянов выставил актив по начальной цене в 155,7 млн руб. Аукцион был назначен на 7 декабря, но на участие в торгах не подали ни одной заявки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vlagere.ru Фото: vlagere.ru

Имущественный комплекс «Соснового бора» включает в себя земельный участок площадью 9,56 га, состоящий из двух обособленных участков, а также здания спальных корпусов, клуба-столовой, прачечной, сараи, беседку и другие служебные постройки. Кроме того, в лот входит мебель и оргтехника, находящаяся в санатории-профилактории.

Санаторий «Сосновый бор» выставляли на торги уже второй раз, в первый раз — осенью — аукцион назначили по цене в 173 млн руб. Но тогда желающих приобрести этот актив не нашлось.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. Сейчас в суде конкурсный управляющий Олег Касьянов оспаривает сделки, совершенные предприятием за три года до начала дела о банкротстве.