Гробовщика из Красноярска будут судить за мошенничество

Красноярская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, занимающегося изготовлением ритуальных принадлежностей. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России, по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ходе следствия установлено, что в марте сотрудник похоронного бюро заказал ему изготовление 27 гробов, заплатив 40 тыс. руб. Злоумышленник, говорится в деле, сделал и отправил заказчику только три гроба, а потом перестал выходить на связь.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия потерпевшему был возмещен материальный ущерб в полном объеме, рассказали в полиции.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев