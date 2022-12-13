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Гробовщика из Красноярска будут судить за мошенничество

Красноярская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, занимающегося изготовлением ритуальных принадлежностей. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России, по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ходе следствия установлено, что в марте сотрудник похоронного бюро заказал ему изготовление 27 гробов, заплатив 40 тыс. руб. Злоумышленник, говорится в деле, сделал и отправил заказчику только три гроба, а потом перестал выходить на связь.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия потерпевшему был возмещен материальный ущерб в полном объеме, рассказали в полиции.

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Илья Николаев

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