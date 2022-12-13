Инвестиции отправят в печь

Власти Татарстана определились с инвестором строительства крематория под Казанью, но пока не раскрывают его имя. Как сообщила „Ъ“ руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина, компания из Москвы планирует вложить в объект 180 млн руб. Взамен инвестор может рассчитывать на господдержку. Крематорий будет возведен на территории нового похоронного комплекса «Курган» к востоку от города. Эксперты считают, что услуги кремации будут востребованы жителями Казани, несмотря на то что в исламе выступают против такой формы погребения. В АИР говорят, что если проект «будет успешным», его можно «масштабировать» по Татарстану. По словам госпожи Минуллиной, услуги крематория «экологичны» и «дешевле для населения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Частные инвестиции в строительство крематория в Казани составят 180 млн руб. Об этом „Ъ“ сообщила глава АИР Талия Минуллина. По ее словам, проект окупится за семь лет. На объекте будет создано 50 рабочих мест.

«Сейчас мы проводим работу по подготовке земельного участка для инвестора. В России сегодня более 30 крематориев уже работает, рынок растущий»,— добавила госпожа Минуллина. Она отметила, что «инвестор из Москвы уже вошел в один регион с этим проектом и находится на этапе ввода в эксплуатацию». «Теперь планирует приступить к строительству у нас»,— добавила глава агентства.

Пресс-служба АИР вчера сообщила, что Талия Минуллина «провела встречу с предпринимателями по строительству в республике первого крематория». На ней обсуждалась финансово-экономическая модель проекта, а также «планировка предполагаемого объекта, логистики, интеграция с МФЦ и цифровыми сервисами граждан». Представитель инвестора подчеркнул, что «Татарстан является важным регионом для строительства крематория в связи с недостаточным развитием данной услуги в ближайших регионах Приволжского федерального округа».

Имя инвестора власти не раскрывают. Известно, что, например, в Омске строительством крематория занимается московское ООО «Помощь», которое возглавляет президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев. Однако вчера дозвониться до него „Ъ“ не удалось.

О планах строительства крематория в Казани чиновники говорят не первый год. Еще в 2013 году они заявляли о необходимости объекта в связи с нехваткой кладбищ: свободная площадь захоронений тогда составляла около 1%. В январе 2020 года глава управления по организации ритуальных услуг Казани Марат Ишкин говорил, что крематорий может быть построен недалеко от поселка Самосырово за 120 млн руб. Однако в августе этого же года был открыт новый похоронный комплекс «Курган» на Мамадышском тракте, около села Кощаково в Пестречинском районе республики. Он занимает 78,6 га и рассчитан на 147,5 тыс. захоронений, чего, по прогнозам, должно хватить на 30 лет. В открытии комплекса принимал участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Его пресс-служба сообщала, что «обсуждались вопросы дальнейшего развития комплекса», в том числе возможность строительства похоронного дома с предоставлением услуг кремации.

В начале 2021 год крематорий начал проектировать ГУП «Татинвестгражданпроект». Сообщалось, что объект будет представлять собой одноэтажное здание площадью почти 1,7 тыс. кв. м. В похоронном доме планировалось размещение ритуальной зоны с двумя комнатами для ожидания и траурными залами, помещение для приема умерших с тремя холодильными камерами на 10 мест каждая и помещение для кремирования с одной печью, работающей на природном газе. Предполагалось, что процедура будет занимать час. Однако сроки строительства крематория не назывались из-за отсутствия источника финансирования. Реализация проекта, который прошел госэкспертизу, тогда оценивалась в 250 млн руб.

В конце 2021 года заместитель начальника управления по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин говорил, что крематорий будет возведен на государственные деньги: город намерен «просить субсидии из регионального бюджета». Но после обращения к президенту Татарстана вопрос решено было отложить до 2023 года.

Однако в ноябре текущего года глава ритуального управления Марат Ишкин сообщил, что «поступило предложение о строительстве крематория за счет частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)». Его направили на рассмотрение в АИР республики. В мэрии Казани подчеркнули, что строительство крематория может начаться весной 2023 года.

Талия Минуллина сообщила „Ъ“, что исполком Казани обратился в АИР еще в октябре этого года. «Мы рассмотрели проект и нашли частного инвестора, и совместно с исполкомом определили земельный участок»,— сказала она.

В то же время она подчеркнула, что «крематорий не подпадает под категории объектов ГЧП по действующему российскому законодательству». «Инвестору будет оказана господдержка из других существующих мер. Планируем презентовать проект президенту республики уже в начале 2023 года»,— сказала глава агентства. Госпожа Минуллина считает, что «проект точно прибыльный». «Планируем также заложить небольшую социальную составляющую. Если инвестор сам это предложил, значит прибыль точно будет»,— добавила она.

По словам главы АИР, «если проект будет успешным», его планируется «масштабировать дальше». «Это крайне экологично с точки зрения бережливого отношения к природе. Кроме того, это, как ожидается согласно финансово-экономической модели, дешевле для населения по сравнению с традиционным захоронением»,— заключила Талия Минуллина.

Согласно данным Ассоциации крематориев, сейчас из 26 действующих в РФ объектов лишь один располагается в Приволжском округе — в Нижнем Новгороде. Кремация умершего стоит от 17 тыс. руб. Чуть дальше от Казани располагаются крематории в Екатеринбурге и Москве.

Участники рынка, как и власти региона, предпочитают не называть предпринимателя, который решил строить крематорий в Казани. «Зачем вам надо это знать? Главное, что крематорий будет полезен населению»,— заявил „Ъ“ один из владельцев крематориев в России.

«Населению эта услуга нужна. Понятно,что в Татарстане есть нюанс с религиозными вопросами. Это не так стандартно, как в Москве или Санкт-Петербурге. Возможно, религиозный вопрос будет оказывать влияние на спрос этой услуги. Но наверняка было исследование рынка по этому поводу»,— сказала „Ъ“ исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

Ранее в Духовном управлении мусульман Татарстана выступали против такой формы погребения.

Елена Андреева отметила, что «количество крематориев в стране растет» и «это важная социальная услуга». Запрос на кремацию особенно увеличился во время пандемии коронавируса, указала она. «Крематорий — это целый комплекс прощания, который обеспечивает возможность людям достойно проводить своих близких в последний путь и выбрать альтернативный способ погребения — кремацию»,— заключила эксперт.

Кирилл Антонов