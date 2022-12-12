Российский еврейский конгресс провел благотворительный вечер в преддверии Хануки

Сегодня, 12 декабря, Российский еврейский конгресс (РЕК) провел благотворительный вечер под названием «Ханукальное чудо». В текущем году праздник отмечается начиная с вечера 18 декабря. 12 декабря руководство РЕК открыло вечер в синагоге на Поклонной горе. Ханука — повод вспомнить события II века до н. э., когда Маккавеи разгромили и изгнали с Храмовой горы греко-сирийские войска, что позволило очистить и освятить заново храм, оскверненный правителем Антиохом IV Епифаном. В рамках благотворительного вечера планируется собрать 1,2 млн руб. на подарки детям из малообеспеченных семей.

«Это благотворительный вечер, посвященный ханукальному чуду,— рассказал ''Ъ'' официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Само чудо мы тоже организуем для детей из малообеспеченных семей по всей России: соберем пожертвования на полезные для них ханукальные подарки — ноутбуки».

По словам господина Савина, РЕК планирует собрать 1 млн 250 тыс. руб. «Этого хватит, чтобы приобрести 50 ноутбуков, с их помощью подопечные наших благотворительных программ смогут участвовать в образовательном онлайн-проекте РЕК и успешно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ,— пояснил господин Савин.— Чтобы успеть купить для них эти подарки, мы и проводим наше мероприятие за неделю до Хануки».

Среди приглашенных на благотворительный вечер были: телеведущий Владислав Флярковский, президент АО «Медицина» академик Григорий Ройтберг, экономисты и политологи Евгений Гонтмахер и Марк Урнов, актриса Юлия Рутберг, режиссер Иосиф Райхельгауз, сопредседатель научно-просветительного центра «Холокост» Алла Гербер и певица Мария Кац. Вечер вела Кира Альтман. Гости выступили в роли чтецов с рассказами о ханукальном чуде — например, господин Райхельгауз прочел отрывок из своего произведения «Протоколы сионских медсестер», госпожа Рутберг — притчи «Видеть или верить» и «О самой красивой женщине», а господин Флярковский — притчу «В погоне за жизнью». Завершился благотворительный вечер фуршетом и выступлением джазовой певицы Александры Магеровой.

Павел Коробов