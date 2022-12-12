Пять кубанских и четыре крымских винодельни участвуют в винном конкурсе в Израиле

Пять кубанских и четыре крымских винодельни участвуют в состязании виноделов Terravino, которое стартовало в Тель-Авиве. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе группы компаний — винных импортеров и дистрибьюторов Simple.

Там уточнили, что в конкурсе участвуют винодельни «Имение Сикоры», «Долина Лефкадия», «Усадьба Маркотх», «Галицкий & Галицкий» «Шумринка» из Краснодарского края, а также «Золотая Балка», «Локо Чимбали», «Альма Велли» и «Дом Захарьиных» из Крыма. Каждая их них представила на конкурс по несколько вин. Итоги будут подведены и объявлены в Тель-Авиве 15 декабря.

Руководитель Национального агентства маркетинга «Российского вина!» Павел Майоров рассказал «Ъ-Кубань», что жюри будет проводить слепую дегустацию конкурсных вин. При этом он отметил, что в конкурсе участвуют виноделы со всего мира, и это хорошая возможность заявить о себе в нынешних условиях.

По данным агентства, международный винный конкурс Terravino — это профессиональное винное состязание, проводящееся с 2006 года. В конкурсе принимает участие до 900 образцов со всего мира. Российские производители привезли на конкурс 72 образца, эта заявка является самой представительной в истории международных конкурсов.

Михаил Волкодав

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