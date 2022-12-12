В Кизеловском округе перевернулся автобус с пассажирами

На территории Кизеловского городского округа произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Родыгин на своей странице «ВКонтакте». Он опубликовал фото перевернутого автобуса за пределами проезжей части. По словам господина Родыгина, автобус следовал по маршруту Александровск-Кизел-Пермь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: страница Андрея Радыгина «ВКонтакте» Фото: Фото: страница Андрея Радыгина «ВКонтакте»

Информагентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, сообщает , что в результате аварии пострадали два человека. Они доставлены в больницу для осмотра. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.