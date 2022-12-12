Штрафы петербургским собачникам, не убирающим за питомцами, могут поднять в шесть раз

На рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесен законопроект об установлении новых штрафов владельцам собак, не убирающие продукты жизнедеятельности своих питомцев с газонов и тротуаров. Он также уточняет места, при загрязнении которых владельцу животного нужно будет за ним убрать.

«Многие справедливо отмечают, что из-за незначительного штрафа норма закона фактически не работает и не выполняет свою главную функцию — превентивную (воспитательную), что приводит к массовому несоблюдению обязанности убирать за питомцем. После обсуждений вопроса с участием жителей пришли к выводу, что размер нужно увеличивать, причем значительно — до 3 тыс. рублей»,— написал в своем Telegram-канале один из авторов документа, парламентарий от «Единой России» Денис Четырбок.

Он отметил, что поправки касаются именно санитарной стороны вопроса и не увеличивают штрафы за выгул животного в неположенном месте. «Мы отчетливо понимаем, что специально оборудованных площадок в городе катастрофически не хватает. И этот вопрос, к слову, мы тоже будем рассматривать в ближайшее время»,— добавил господин Четырбок.

Согласно законопроекту, убирать хозяевам за собаками придется в помещениях общего пользования в многоквартирных домах, коммунальных квартирах, на пешеходных дорожках, тротуарах, дворах, а также в зеленых насаждениях.

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