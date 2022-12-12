Следствие отправили на хутор

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области Василия Семенова доложить о ходе проверки по факту отсутствия социальной инфраструктуры в хуторе Караичевский. Ранее жители населенного пункта записали видеообращение к главе СК с просьбой разобраться в причинах отсутствия дороги к хутору. Региональное следственное управление также проводит собственную проверку, однако о каких-либо ее результатах информации ­пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы СУ СКР по Волгоградской области Василия Семенова доложить о ходе собственной проверки информации, опубликованной в видеообращении, записанном жителями хутора Караичевский Волгоградской области. «В социальных медиа опубликовано обращение жителей хутора, в котором они сообщают об отсутствии в населенном пункте необходимой социальной инфраструктуры, в том числе нормальной дороги и электроснабжения. По данному факту в СУ СК России по Волгоградской области проводится доследственная проверка»,— уточнили в Следственном комитете.

Видеообращение к Александру Бастрыкину жители хутора Караичевский записали на минувшей неделе. Они сообщили, что хутор, в котором проживают 62 человека (по данным переписи 2010 года, 35 человек), «вычеркнули из жизни», а единственная дорога протяженностью в 4,5 км, которая ведет к асфальтированной трассе, разбита. «Невозможно вызвать скорую, больному поехать в районную больницу тоже не на чем. Мы нанимаем машину за большие деньги, чтобы больного отвезти до трассы. Газовые линии проходят рядом, но в хутор газ не проводят»,— говорят жители в обращении.

Также, по их словам, в населенном пункте нет уличного освещения. «Пожилые люди, чуть стемнеет, сидят дома. Два-три фонаря на хутор можно было бы поставить»,— отмечают жители. Кроме того, по их словам, Караичевский плохо снабжается продуктами. «Дорога разбита, автолавки не ходят. …Мы нанимаем машину и раз в месяц ездим, если дорога позволит, в магазин: закупаем хлеб, замораживаем его в морозилках. И вся проблема у нас в дорогах. На зиму закупаем дрова, заправляем газовые баллоны, около 800 руб. стоит один баллон»,— утверждают жители.

Граждане просят господина Бастрыкина провести проверку по факту отсутствия дороги, ведущей в хутор, и дать оценку бездействию чиновников, которые не выполняют свои обязанности по организации жизнеобеспечения граждан. Они также просят проложить асфальт к Караичевскому, так как единственную грунтовую дорогу засыпали щебнем еще в советское время.

Хутор Караичевский входит в состав Нижнедолговского сельского поселения Нехаевского района области, в котором проживают, по данным на 2021 год, 420 человек. В администрации района вчера некому было прокомментировать ситуацию в населенном пункте.

В волгоградском управлении СКР также пока не сообщают о каких-либо результатах проверки.

Сергей Петунин