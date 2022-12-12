Спикер заложил мосту срок

В следующем году в Саратове должно начаться строительство южного обхода вокруг города, сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, первые шаги в этом направлении должны быть сделаны уже к февралю 2023 года. В октябре определилась компания, которая будет заниматься проектированием как трассы, так и мостового перехода. На это будет потрачено более 1,7 млрд руб. Весь проект, по оценкам спикера ГД, может стоить 137 млрд руб. Ранее губернатор Роман Бусаргин говорил, что строительство объекта должно быть завершено к 2031 году. Эксперты считают планы властей реалистичными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бусаргин планирует завершить строительство нового моста через восемь лет

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области, Коммерсантъ Роман Бусаргин планирует завершить строительство нового моста через восемь лет

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области, Коммерсантъ

Строительство нового моста через Волгу и Южного обхода вокруг Саратова должно начаться в 2023 году. Информация об этом появилась в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина. Затраты на проект, по его оценкам, составят около 137 млрд руб.

Протяженность обхода составит 41 км, в том числе 15,1 км — мост через Волгу. Южный обход, по словам господина Володина, должен стать продолжением объездной дороги и замкнуть кольцо вокруг Саратова и Энгельса, соединившись с трассой Саратов — Озинки.

«Мы его ждем. Работа большая проведена. На это потребуется порядка 137 млрд руб. Надеюсь, что в январе, крайний срок — февраль, первые шаги в этом направлении будут сделаны. Дальше надо контролировать и сделать все, чтобы вот этот 41 км Южного обхода был построен как можно быстрее. Это очень важный проект, который ждут люди. Это разгрузит движение на дороге»,— отметил Вячеслав Володин.

Третий мост через Волгу должен быть построен в районе поселка Красный Текстильщик. Окончательное место строительства объекта стало известно лишь в августе этого года во время визита в регион главы Росавтодора Романа Новикова. До этого называлась другая территория — у поселка Увек, чуть южнее действующего железнодорожного моста.

Планы построить третий мост через Волгу обсуждаются с конца 1970х годов. Он должен был стать частью Саратовской кольцевой автодороги (СКАД). В рамках проекта СКАД планировалось два моста — выше и ниже Саратова по течению. Один из них, у села Пристанное, был построен в начале 2000х годов. К планам построить мост ниже по течению чиновники возвращались не раз. О нем в 2019 году упоминал на тот момент министр транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Чуриков. Тогда, по его словам, на проект было выделено 53 млрд руб. Но рассматривались и другие варианты размещения, например, через остров Казачий, таким образом, переход находился бы непосредственно в черте Саратова.

В октябре этого года состоялись два объявленных «Нижне-Волжским управлением федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» аукциона на проектирование моста и дороги, которые должны стать частью обхода Саратова. В одном из них речь шла о выполнении проектно-изыскательских работ по первому этапу «Мостовой переход», в другом — по второму — «Автомобильная дорога». Начальная цена контрактов составляла 992,77 млн и 736,05 млн руб. соответственно. Оба контракта выиграло ООО «Гео-проект» из Санкт-Петербурга. В конкурсах ООО было единственным участником торгов. Единственный учредитель организации — петербуржец Михаил Артемьев, которому до прошлого года также принадлежало ООО «Инждормост» из Санкт-Петербурга и экс-директор ООО «Дороги Крыма», ликвидированного в апреле 2019 года.

Из документации следует, что длина четырехполосной автомобильной дороги должна составить 26,8 км, однако она может быть скорректирована в процессе выполнения работ. Расчетная скорость движения по ней должна составить 120 км/час. Работы по проектированию планируют начать 1 ноября этого года и завершить к 20 декабря 2024. В этом году в рамках контракта будет выделено 50 млн руб., в 2023 — 298,41 млн руб., в 2024 — 387,63 млн руб.

Строительная длина моста, согласно документам к аукциону, должна составить 15,1 км. Она также будет уточняться в ходе проектирования. В этом году на проведение работ выделяется 50 млн, в следующем — 666,44 млн, в 2024 — 276,32 млн руб.

В августе этого года глава региона Роман Бусаргин говорил, что строительство моста и дороги должно завершиться в 2030–2031 годах. Роман Бусаргин отмечал, что такие сроки строительства возможны «при хороших ­условиях».

Эксперты полагают, что завершить строительство южного обхода вместе с мостом через Волгу к 2031 году реально. Так директор института социально-экономического развития Саратовской агломерации, бывший главный архитектор Саратова Владимир Вирич предположил, что к этому времени должна как минимум появиться первая очередь моста. Заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ Виталий Кудрявцев считает, что даже в современной экономической ситуации «это вопрос прежде всего финансирования и политической воли».

Сергей Петунин