Газпромбанк обновил интернет-банк для розничных клиентов. Веб-версия построена на новой технологической платформе, имеет общий дизайн с мобильным приложением и предлагает клиентам новые функции. Теперь в ней можно открывать карты и вклады, пополнять счета с карт других банков, создавать шаблоны, настраивать автоматические платежи. Благодаря адаптивному дизайну интернет-банк удобно использовать на любых устройствах. Кроме этого, появилась темная тема, а продукты можно переименовывать или скрывать с экрана.

«Запуск нового интернет-банка в кратчайшие сроки стал возможен благодаря активной цифровой трансформации, которая продолжается в Газпромбанке. Сейчас мы прежде всего опираемся на собственную разработку, создав для этого команду из высококлассных ИТ-специалистов, способных обеспечить весь спектр потребностей группы Газпромбанка. В наших планах дальнейшее развитие цифровых продуктов и сервисов на основе собственных инновационных решений»,— отметид заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Корпорация Microsoft приобретет 4% акций Лондонской фондовой биржи в рамках 10-летнего стратегического партнерства. Как говорится в пресс-релизе, достигнутые договоренности позволят компании развивать направления в области данных, аналитики и облачной инфраструктуры. Предполагается, что исполнительный вице-президент Microsoft по облачным технологиям Скотт Гатри будет назначен неисполнительным директором Лондонской фондовой биржи при условии получения соответствующих разрешений.

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» и агропромышленный холдинг «Мираторг» подписали соглашение о строительстве завода по производству замороженного картофеля фри. Стоимость проекта составит несколько миллиардов руб. В результате будет построен завод, на котором ежегодно будут производить не менее 90 тыс. тонн картофеля. Предприятие введут в эксплуатацию уже в 2024 году. Помимо этого, проектом предлагается увеличить количество посевных площадей специально отобранных сортов.