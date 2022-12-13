Прокуратура Краснокамска предложила доработать проект бюджета городского округа

Прокуратура Краснокамска подготовила заключение на проект бюджета городского округа на 2023-2025 годы. В документе (имеется в распоряжении редакции) надзорный орган требует доработать проект бюджета. В частности, отмечается, что муниципалитет не предусматривает расходов на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Краснокамская прокуратура указывает на существенный износ сетей и «ненадлежащую работу администрации округа по содержанию муниципального имущества». По данным надзорного ведомства, физический износ сетей, находящихся в муниципальной собственности, в среднем, составляет 66%. А сетей, переданных в МУП «Краснокамский водоканал» - 70%.

Также городская прокуратура, обращает внимание на проблемы с содержанием источников противопожарного водоснабжения. «В частности, на территории округа 81 пожарный гидрант является неисправным, 199 пожарных гидрантов не обеспечивают нормативный расход воды на пожаротушении, 7 пожарных водоемов имеют нарушения требований пожарной безопасности, 6 пирсов надлежащим образом не оборудованы, в 16 населенных пунктах количество наружных источников противопожарного водоснабжения является недостаточным», - отмечается в заключении надзорного органа.

Прокуратура предупреждает, что увеличение количества неисправных гидрантов «создает предпосылки для угрозы жизни и здоровью населения округа». При этом средства на приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние в проекте бюджета не предусмотрены «в достаточном количестве». Также прокуратура указывает, что в проекте бюджета городского округа не заложены средства на устранение нарушений пожарной безопасности в двух детских садах (Детский сад №5 и детский сад «Волшебная сказка»), а также Гимназии №5.

Получить комментарий главы городского округа Игоря Быкариза не удалось. Он не отвечал на звонки по известному редакции номеру телефона. Краснокамская дума планирует рассмотреть проект бюджета на заседании в среду, 14 декабря.