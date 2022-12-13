Мэрия Перми завершила сделку по выкупу здания ДК им. Чехова

В конце минувшей недели администрация Перми зарегистрировала право собственности на здание ДК им. Чехова в Орджоникидзевском районе города. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в мэрии. По данным «Ъ-Прикамье», Дом культуры на ул. Репина, 20, скорее всего, возглавит руководитель МАУК «Центр досуга «Родина» Сергей Смертин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

По данным kartoteka.ru, Сергей Смертин возглавляет «Центр досуга «Родина» с лета 2016 года. Это культурное учреждение также расположено в Орджоникидзевском районе Перми.

На ноябрьском пленарном заседании Пермской думы было принято решение о выкупе в муниципальную собственность ДК им. Чехова в микрорайоне Гайва. Цена выкупа составит 74,7 млн руб. Право собственности города на объект планировалось зарегистрировать в конце ноября. После приобретения имущество закрепят на праве оперативного управления за детским центром досуга и творчества «Родина». В здании ДК организуют деятельность кружков и творческих коллективов. Техническое состояние дворца позволяет сразу приступить к его эксплуатации.