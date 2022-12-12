Прибыль пошла на убыль

За девять месяцев 2022 года сальдированный финансовый результат организаций Удмуртии снизился на 12,3% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, что свидетельствует о сокращении прибыли и росте убытков предприятий, следует из статистики Удмуртстата. Добывающая отрасль показала рост финансовых показателей в 2 раза, но в то же время уменьшилась рентабельность. По обрабатывающим производствам произошло падение прибыльности. Высокая доля убыточных компаний фиксируется в сфере услуг. Эксперты отмечают, что по итогам четвертого квартала можно ожидать падения выручки предприятий из отрасли добычи полезных ископаемых на фоне снижения мировых цен и традиционного роста показателей торговли в канун Нового года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сальдированный финансовый результат организаций Удмуртии по итогам девяти месяцев 2022 года составил 57 млрд руб., что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает Удмуртстат. Сальдированный финансовый результат — это прибыль всех организаций за вычетом убытков. Почти две трети компаний (69,1%) получили общую прибыль в размере 64,5 млрд руб., остальная треть получила убыток в 7,5 млрд руб. Выручка организаций за девять месяцев составила 710,4 млрд руб., увеличившись на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий сальдированный финансовый результат показали организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, — 44,6 млрд руб. Он увеличился на 42% в сравнении с прошлогодними цифрами.

Эта же отрасль традиционно демонстрирует и самую большую выручку — 311,5 млрд руб. При этом рентабельность организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых снизилась в два раза по сравнению с прошлым годом — до 9,7%.

Высокий сальдированный финансовый результат также у обрабатывающих производств — 9,9 млрд руб., при этом по сравнению с прошлым годом данные снизились практически в два раза. Рентабельность составила 10,2%, увеличившись на 2,2 процентных пункта.

Высокорентабельной на уровне 21,4% остается профессиональная, научная и техническая деятельность. Достаточно прибыльными по статистике являются сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, их рентабельность выросла с 11 до 15,6%. В то же время их финансовый результат в сравнении с прошлым годом немного уменьшился.

Значительно выгоднее в этом году стало заниматься операциями с недвижимым имуществом — рентабельность за год увеличилась с 7 до 11,6%. Сальдированный финансовый результат незначительно вырос и составил 674 млн руб. Однако в этой же отрасли остаются и высокими риски — почти половина компаний в этом сегменте по итогам трех кварталов 2022 года показала убыточность.

В целом именно в деятельности, так или иначе связанная с разного рода услугами, сложнее всего получить прибыль. Так, более 70% организаций в сфере аренды и лизинга, деятельности по трудоустройству, туристических агентств, а также административно-хозяйственных организаций несут убытки. Среди компаний, занятых обеспечением электроэнергией, газом и паром, этот показатель составляет 54,2%. Убытки несут также больше половины компаний в области здравоохранения, предоставления социальных услуг и образования.

Сфера строительства не выделяется по рентабельности или убыточности в сравнении с другими, но остается лидером по просроченной кредиторской и дебиторской задолженности — соответственно 61,1% и 77,8% организаций.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что судя по показателям лучше всех себя чувствовали предприятия в области добычи полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах и оптовой и розничной торговли, они стали лидерами по объемам выручки, однако отдельно он указывает на снижение рентабельности в сегменте добычи полезных ископаемых почти в два раза, что может негативно отразится на финансовых результатах компаний отрасли в будущем, когда цены на полезные ископаемые начнут снижаться. «Добыча полезных ископаемых вышла в лидеры на фоне увеличения их стоимости на мировых рынках, розничная торговля увеличила выручку на фоне высокой инфляции. Также отдельно стоит выделить увеличение рентабельности более, чем в три раза в финансовой и страховой деятельности, к чему могли привести внешние ограничения и усиление конкуренции на внутреннем рынке»,— говорит эксперт.

Хуже остальных себя по объемам выручки чувствовали компании, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом, однако у них значительно увеличилась рентабельность, что в будущем благоприятно отразится и на финансовых результатах, добавляет господин Чернов.

По его мнению, по итогам четвертого квартала 2022 года можно ожидать падения выручки предприятий из отрасли добычи полезных ископаемых на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы и введения эмбарго для российской нефти. Объемы добычи могут снизиться, а их рентабельность тоже упадет.

«В розничной и оптовой торговле четвертый квартал каждого года показывает наилучшие финансовые результаты на фоне подготовки к празднованию Нового года. В текущем году доходы этих предприятий могут оказаться ниже, чем в прошлом году, но выручка будет выше на фоне высокой инфляции в 12% годовых»,— полагает эксперт.

Строительная сфера должна выйти в плюс по итогам квартала благодаря ее поддержке со стороны государства в виде программ льготного ипотечного кредитования, считает господин Чернов.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, лучше всего в этом году себя чувствуют отрасли, ориентированные на внутренний спрос, такие как пищевая промышленность, туриндустрия, сельское хозяйство, строительство, особенно при поддержки ипотечных программ со стороны государства. «Четвертый квартал обычно становится позитивным для компаний розничной торговли из-за больших трат домохозяйств на новогодние праздники и скидок со стороны продавцов. Также будут хорошо себя чувствовать компании, связанные с добычей сырья. Можно предположить, что в будущем году для региональных компаний важным станет освоение новых рынков сбыта, чтобы не замыкаться только на территории республики»,— отметил эксперт.

Татьяна Колегова, Михаил Красильников