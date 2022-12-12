Ярославцев осудили за хранение контрафактного алкоголя и табака

Фрунзенский районный суд Ярославля приговорил Гасанагу Шихалыева и Турала Алиева к штрафу в размере 3,3 млн руб. и 400 тыс. соответственно. Первый был осужден за хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий и алкоголя, второй, племянник Шихалыева, — за хранение нелегального табака. Вину признали в полном объеме, пояснив, что хотели улучшить финансовое положение своих семей.

Суд установил, что весной 2020 года Шихалыев незаконно приобрел в целях реализации более 265 тыс. пачек немаркированных табачных изделий на сумму свыше 14 млн. руб. Партию табака он разделил и поместил на разные склады Ярославля: в помещение нестационарного торгового объекта на Павлова, в нежилые помещения на улицах Нефтяников и Песочной, гаражные боксы на Институтской. Племянник Шихалыева Турал Алиев работал в магазине на Песочной и продавал нелегальный табак, а также искал оптовых покупателей на партии табачных изделий.

В то же время Гасанаг Шихалыев без лицензии приобрел 3,4 тыс. литров этилового спирта на сумму 190 тыс. руб. и 2,3 тыс. литров алкогольной продукции — на 1,2 млн руб. Он хранил их на нескольких складах. Вся продукция была изъята в июле 2020 года сотрудниками полиции.

Приговор вступил в законную силу.

Алла Чижова