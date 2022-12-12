Данные об объектах ТКО исчезнут из схемы терпланирования Кубани и появятся в генпланах районов

Законодательное собрание Кубани 13 декабря рассмотрит поправки в Градостроительный кодекс края, которыми сведения об объектах ТКО разрешат более не отражать в региональной схеме территориального планирования, однако обяжут включать их в генпланы муниципалитетов. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, речь идет о сведениях об объектах, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Инициатива обусловлена необходимостью оптимизации требований по видам объектов краевого значения, которые должны отражаться в схеме, и исключения избыточных требований.

Отмечается, что, учитывая длительную и сложную процедуру внесения изменений в схему терпланирования, исключение объектов этого вида позволит значительно ускорить реализацию мероприятий по их строительству и реконструкции.

Как пояснил «Ъ-Кубань» главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков, передача функции по отображению объектов ТКО с регионального на муниципальный уровень не понизит, а, наоборот, повысит уровень правовых гарантий жителей Кубани в части контроля за размещением этих объектов.

«Чем отличается процедура утверждения генерального плана от процедуры утверждения схемы территориального планирования региона? Тем, что схема не проходит процедуры публичных и общественных слушаний. То есть мы можем утверждать схему, не прибегая к сбору предложений и замечаний жителей, а генеральные планы — нет, они проходят общественные слушания в обязательном порядке. И мнение жителей на них учитывается в обязательном порядке»,— отметил он.

Первый заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Андрей Булдин уточнил, что сведения об объектах ТКО также содержатся в территориальной схеме по обращению с отходами, поэтому по сути законодатели избавляются от дублирования этой информации в разных документах. Помимо этого он уточнил, что схема по обращению с отходами также обсуждается с местными жителями.

Михаил Волкодав

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