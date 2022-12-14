Все идет по плану

Повестка уходящего года, в том числе в Башкирии, определялась проведением на Украине специальной военной операции, которая прочно вытеснила тему коронавируса. Республика одной из первых объявила о создании именных добровольческих батальонов. Глава региона Радий Хабиров отчитался об успешном выполнении плана по мобилизации и анонсировал принятие более 30 мер господдержки семьям участников спецоперации. Башкирские предприятия заявили о готовности перестроить производство для нужд СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Башкирии разработали более 30 мер господдержки мобилизованных и членов их семей

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ В Башкирии разработали более 30 мер господдержки мобилизованных и членов их семей

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Добровольцы пошли на дело

После начала военной спецоперации на территории Украины, с июня в Башкирии были сформированы три добровольческих батальона: имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

Инициатором создания первого батальона — имени Шаймуратова — является председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ Республики Башкортостан» Алик Камалетдинов. Свое решение он объяснил тем, что Башкирия «была опорой нашего государства в трудные времена».

В батальон набирали кандидатов до 50 лет без судимостей, прошедших службу в армии. Сначала добровольцам обещали от 220 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц, 8 тыс. руб. за каждые сутки ведения активных военных действий и выплаты за результативность. «При сдаче нормативов по физподготовке предусматривается надбавка к должностному окладу, а также льготная выслуга день за три. В случае гибели военнослужащего его семье будет единовременно выплачено 12,4 млн руб., при ранении — от 3 млн руб.», — обещал Алик Камалетдинов. Организаторы заявляли, что в первый добровольческий батальон вступили более 300 человек.

Вскоре председатель региональной общественной организации «Ветераны десантных войск и спецназа РБ» Марат Адигамов объявил о создании башкирского мотострелкового батальона, которому присвоили имя уфимца, погибшего в ходе второй чеченской кампании, Александра Доставалова. Каждый контрактник может рассчитывать на выплаты от Минобороны (220–250 тыс. руб. в месяц), а также на единовременную выплату в размере 200 тыс. руб. и доплату в 2 тыс. руб. в сутки от Башкирии. Помимо этого, в случае смерти семья контрактника получит из бюджета республики 2 млн руб., пояснял Марат Адигамов.

Точное количество записавшихся в батальон не раскрывалось из соображений безопасности. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, численность добровольцев, входящих в состав двух батальонов, превысила 800 человек.

В конце августа после прохождения боевого слаживания оба батальона отправили в зону ведения специальной военной операции.

Алик Камалетдинов и Марат Адигамов подчеркивали, что идея формирования батальонов — их личные инициативы: «Встретились с боевыми товарищами и решили, что не можем остаться в стороне, когда России нужна наша помощь». При этом они сообщали, что правительство Башкирии их полностью поддерживает.

В начале октября стало известно, что полковник запаса, ветеран боевых действий на Кавказе Артур Юмагужин набирает добровольцев в третий батальон — имени башкирского национального героя Салавата Юлаева. «Начался призыв. Имея боевой опыт, мы не можем сидеть на стороне. Кто-то в военкомат ходил, и я в том числе, нас развернули. Потом собрались с ребятами и решили, что стране помочь надо», — объяснял господин Юмагужин свою инициативу. По его словам, желание принять участие в СВО изъявили более 900 человек. Третий батальон отправится в зону СВО в конце декабря.

Свой среди СВО

После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в Башкирии был создан мобилизационный штаб. Точные цифры мобилизованных власти и военкоматы не называют. После указа Генштаба о предоставлении отсрочки мужчинам, имеющим на иждивении трех и более детей до 16 лет, с мест боевого слаживания в Башкирию вернули около 200 человек. Они были заменены другими мобилизованными.

На большинстве крупных предприятий региона мобилизация не вызвала больших кадровых проблем, сообщили в министерстве промышленности, энергетики и инноваций Башкирии. Вместе с тем в минпроме отметили, что работа по бронированию сотрудников на предприятиях велась не на должном уровне. В ряде случаев кадровые службы забронировали не высококвалифицированных работников, что привело к отправке в ряды армии определенной части высококвалифицированных специалистов. Минпром совместно с муниципалитетами вел адресную работу с каждым критически важным сотрудником, благодаря чему удалось избежать кадрового дефицита.

Желание принять участие в спецоперации неожиданно выразил первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов. В конце ноября чиновник был включен в ряды батальона имени Минигали Шаймуратова в качестве замполита роты. Перед этим Минобороны РФ по представлению республиканского военного комиссариата присвоило ему звание лейтенанта. «Я поддержал его в этом решении. Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги по работе, а соратники и близкие по духу люди. Горжусь его поступком. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом», — прокомментировал решение Азата Бадранова Радий Хабиров.

Всех поддержат

В День республики, который праздновался 11 октября, глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому семьям мобилизованных и контрактников предложено более 30 мер поддержки. Среди них — детские пособия и выплаты, зачисление детей военных в детский сад, оплата ухода за ребенком, получение детского питания, бесплатный проезд на общественном транспорте, установление льготной стоимости дров для отопления домов. Школьников и студентов колледжей обеспечат горячим питанием. Пожилые родственники и инвалиды смогут также воспользоваться бесплатными соцуслугами на дому. Также семьям мобилизованных облегчат условия программы «Жилстройсбережения», им предоставят возможность купить жилье через Фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной.

Как сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии, за детскими пособиями и выплатами за прошлый месяц обратились более 1,1 тыс. жен участников СВО, почти по 700 из них приняты положительные решения.

Сколько бюджетных средств понадобится на меры господдержки, в правительстве пока не говорят. Замминистра финансов республики Роза Юсупова сообщала на заседании комитета Курултая, что министерство семьи, труда и соцподдержки Башкирии «обсчитывает их, разрабатываются нормативно-правовые акты, порядки их предоставления». «Поэтому пока у нас на стадии расчетов, если минтруд успеет, возможно, ко второму чтению (проекта бюджета Башкирии — „Guide"), это большие суммы», — отметила Роза Юсупова.

Только освобождение участников спецоперации или членов их семей от уплаты налога на транспорт в 2023 году обойдется бюджету Башкирии в 100 млн руб. Такая сумма уже заложена в проект закона о бюджете республики на предстоящие три года.

Вклад предприятий

Свой вклад в СВО вносят башкирские предприятия. Как сообщили в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкирии, в республике работают около 300 предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере легкой промышленности, многие из которых подключились к пошиву продукции для военных нужд. По заказу правительства запущено производство индивидуальных медицинских аптечек и пошив спальных мешков, отгружено термобелье, нижнее белье, шевроны к костюмам и средства защиты для рук.

Промышленное объединение «Аркада», которое открыло производство рабочих перчаток и рукавиц на территории особой экономической зоны «Алга», «практически сразу включилось в работу по обеспечению мобилизованных граждан». «Объединение способно производить широкий перечень товаров, востребованных Минобороны РФ: это белье, спальники, теплая нательная одежда, то есть вся номенклатура выпускаемой в настоящее время продукции, кроме форменной одежды», — сообщили в минпроме.

В настоящее время предприятие выполняет обязательства по заключенным контрактам при полной загрузке имеющихся мощностей и «рабочих рук». Начать выпуск текстильных изделий и одежды для мобилизованных планируется в первом квартале 2023 года.

Компании «Штурмер» и «Магеллан», которые производят и продают форменное обмундирование для силовых структур, изготовили комплекты в качестве гуманитарной помощи для ДНР. В текущем году «Магеллан» выполнил заказы для войсковой части имени Шаймуратова, инженерных войск Минобороны РФ, республиканского управления Федеральной службы войск нацгвардии.

Мебельная фабрика «Корона» готова поставлять матрасы к кроватям, компания «Искож» запустила производство индивидуальных медицинских аптечек, предприятие «Уралпром-Маркет» — спальных мешков, индивидуальная предпринимательница Алина Кулагина сшила 10 тыс. комплектов шевронов к костюмам, «Профи форм» поставил военнослужащим термобелье и нижнее белье, «Ликом» отгрузил более 30 тыс. пар перчаток, «Медстальконструкция» — почти 1 тыс. двухъярусных кроватей.

Кроме того, на складе Ишимбайской чулочной фабрики создан запас носков, на складе «Бирские перчатки» готовы к отправке более 20 тыс. пар полушерстяных перчаток. «Предприятия республики готовы к пошиву необходимого количества обмундирования», — заключили в министерстве.

Также в республике работает ряд оборонных предприятий, например, ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт газотурбинных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники), АО «Уфимское агрегатное предприятие „Гидравлика"» (авиационные вспомогательные газотурбинные двигатели), АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (системы зажигания для гражданской и военной авиации, искровых свечей зажигания для гражданской и боевой авиации), АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (вертолеты для военно-морского флота России), АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (бортовое авиационное оборудование для различных типов самолетов и вертолетов). В минпроме сообщили, что они выполняют гособоронзаказы, но эти данные не публикуются.

Влада Шипилова