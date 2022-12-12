Улицу Дыбенко в Петербурге продлят до Октябрьской набережной

Улицу Дыбенко в Невском районе Санкт-Петербурге продлят на запад с выходом на Октябрьскую набережную, проект будет реализован в два этапа. Планировку территории под будущее строительство магистрали утвердили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства в понедельник, 12 декабря.

Согласно проекту, улица Дыбенко получит 900 метров продолжения с четырьмя полосами движения. На первом этапе силами застройщика с последующей безвозмездной передачей городу будет уложено 310 м дорожного полотна от Дальневосточного проспекта. Строительство второй очереди планируется за счет средств бюджета города или за счет одного из девелоперов, строящих жилье на близлежащих участках. Сроки полной реализации проекта пока не называются.

«Эта территория — зона интенсивной застройки и высокой нагрузки на улично-дорожную сеть. Новый участок улицы Дыбенко станет частью транспортного каркаса этой части Невского района»,— прокомментировал Александр Беглов.

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