Литовский завод «Еврохима» планирует возобновить работу к концу недели

Литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa (входит в «Еврохим») намерен возобновить производство к концу текущей недели. Об этом агентству BNS сообщила пресс-секретарь предприятия Индре Мажейкене. По информации BNS, завод приостановил деятельность в сентябре.

Госпожа Мажейкене заявила, что точная дата возобновления работы Lifosa будет зависеть от погоды. «Все идет по плану, понемногу мы приглашаем сотрудников на работу после простоя и готовимся запустить производство на этой неделе. ...Оценим погодные условия, дата может быть немного скорректирована из-за сложных погодных условий, но в любом случае (планируем.— “Ъ”) к концу недели»,— сказала пресс-секретарь (цитата по «Интерфаксу»).

По данным агентства, сейчас в простое находится 21% рабочих завода, 8% болеют или находятся в отпуске, а 71% сотрудников заняты на вспомогательных работах. «Сейчас производство не велось, а проводились различные работы по чистке и ремонту. Есть работы, которые можно делать, пока производство не осуществляется»,— уточнила госпожа Мажейкене.

9 марта Евросоюз ввел санкции против бенефициара «Еврохима», российского миллиардера Андрея Мельниченко. 10 марта компания сообщила, что господин Мельниченко перестал быть ее бенефициаром. Тем не менее, литовский завод приостановил свою работу 10 апреля.

23 мая Минфин Литвы разблокировал работу Lifosa, назначив администратора, который должен был следить за тем, чтобы завод не нарушал международные санкции. По информации BNS, завод заработал только в августе, но в сентябре снова был вынужден приостановить производство из-за нехватки аммиака и резкого подорожания природного газа. В октябре временным администратором завода был назначен бывший топ-менеджер «Еврохима» Андрей Савчук, сообщает агентство.

Lifosa — один из крупнейших в Европе производитель фосфорных минудобрений. Также компания поставляет тепло, выделяемое во время производства серной кислоты,— для отопления города Кедайняй. Объем производства — около 3,2 млн тонн, из которых около 1 млн тонн (1,5% мирового производства) приходится на диаммонийфосфат (DAP).

Эрдни Кагалтынов