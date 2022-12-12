Глава Воронежской области Александр Гусев объяснил, почему мало говорит о поддержке военных

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в интервью местному изданию «Новости Воронежа» прокомментировал, почему он более сдержанно, в сравнении с коллегами из других регионов Черноземья, комментирует тему поддержки военных и закупок для их нужд в публичном пространстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Гусев считает, что большое количество сообщений об этом создает ложное впечатление о существовании сложностей со снабжением армии

«Почему мы не стараемся эту информацию, скажем так, широко публичить. Потому, что часто вот эти действия воспринимаются таким образом, что якобы в армии все плохо и теперь только гражданское общество поможет решить все проблемы, а это заблуждение,— заявил губернатор.— Да, мы должны помогать, и да, мы это делаем… Но нельзя сейчас стараться какие-то негативные аспекты создавать вокруг армии».

«Мы, оказывая поддержку, стараемся особо нигде не раздувать эту информацию. Важно, чтобы наши действия помогали армии, а не создавали вокруг нее какой-то негативный фон, а тем более проблемы»,— заключил губернатор

При этом господин Гусев отметил, что не считает, что кто-то из глав других регионов «делает пиар на спецоперации»: «Думаю, что они пытаются населению, родственникам как раз мобилизованных или тех, кто ушел добровольцем, донести какую-то информацию. В том, что они посещают центры подготовки, ничего плохого нет, и то, что они описывают, в этом тоже нет ничего плохого».

Сергей Калашников

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