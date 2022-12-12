МЧС предупредило о дождях на Кубани 13 декабря

В Краснодарском крае 13 декабря местами пройдут дожди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Температура воздуха днем составит от 8 до 13 градусов, ночью — от 4 до 9 градусов. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, местами порывы достигнут 12–14 м/с.

На побережье Черного моря облачно с прояснениями. Местами также возможен дождь. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов днем и от 8 до 13 градусов ночью. Порывы ветра — 13–17 м/с, на участке Анапа — Геленджик 15–20 м/с.

В Краснодаре облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха ночью составит от 5 до 7 градусов, днем — от 10 до 12 градусов.

Анастасия Донскова

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