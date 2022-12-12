Техническое состояние всех детских площадок в Краснодаре проверят в декабре

Состояние детских игровых площадок в Краснодаре проверят до конца текущего года по поручению главы администрации Евгения Наумова, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава администрации заявил о необходимости обследования входе аппаратного совещания, сославшись на размещенные в соцсетях фото травмоопасных объектов.

«Состояние ужасное, и самое страшное, что это опасно для детей. Я понимаю, что часть детских площадок под контролем управляющих компаний, часть — на муниципальной земле, у нас в обслуживании. Нужно наводить порядок везде. Дети должны расти в достойных условиях и не подвергаться риску»,— цитирует пресс-служба Евгения Наумова.

В каждом округе города сформируют специализированную комиссию, включающую депутатов. Они займутся оценкой состояния площадок. Глава администрации пояснил, что старые травмоопасные сооружения будут демонтированы, чтобы установить безопасные объекты.

Анастасия Назарова