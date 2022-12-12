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Коммерсантъ FM
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Минфин отчитался об исполнении бюджета за январь—ноябрь 2022 года

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По предварительной оценке Минфина, доходы бюджета за 11 месяцев превысили 24,7 трлн руб., что составило 99% к общему объему доходов, утвержденному в законе о бюджете на 2022–2024 годы. Расходы — 24,2 трлн руб., или 102,2%, от запланированного объема. Бюджет исполнен с профицитом в 0,56 млрд руб.

В структуре доходов ненефтегазовые превышают нефтегазовые — 14,13 трлн руб. против 10,65 трлн руб. В разрезе федеральных органов исполнительной власти больше всего поступлений обеспечила Федеральная налоговая служба — 17,28 трлн, или 103%, к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год.

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