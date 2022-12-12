В Нижегородской области продлят выплаты врачам за выявление онкологии

Выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний продлили на 2023 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России. Всего на программу направят 539 млн руб., Нижегородская область получит 1,4 млн руб.

Такие доплаты медработники получают с 2020 года за диагностику онкологии на ранних стадиях, когда шансы на эффективное лечение выше. Сначала выплата составляла 1 тыс. руб. за один выявленный случай, но в 2021 году программу доработали, сумму увеличили в 10 раз.

Как писал «Ъ», в 2020 году из выделенных 500 млн руб. до врачей дошло только 25,1 тыс. руб. за выявление 24 случаев онкологии, к августу 2021-го — 115 тыс. руб.

Елена Ковалева