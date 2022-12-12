Бывший завкафедры РостГМУ осужден на 3,5 года тюрьмы за получение взяток

Экс-заведующий кафедры стоматологии Ростовского государственного медицинского университета Павел Мороз осужден на 3,5 года тюремного заключения за получения взяток от студентов, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Ростова. Также осужденный обязан выплатить штраф в 500 тыс. руб.

Как сообщалось ранее, Павел Мороз с 2018 по 2020 годы принимал экзамены у студентов за денежное вознаграждение. В ходе следствия было выявлено 16 эпизодов коррупции на сумму 360 тыс. руб.

Павел Мороз признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Помимо тюремного заключения и штрафа, подсудимому запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.

Анастасия Назарова