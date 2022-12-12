В суде Тюмени начали рассматривать дело экс-главы СБРР, обвиняемой в краже 560 млн рублей

В Калининском райсуде Тюмени начались первые слушания по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР, Тюменская область) Инессы Брандербург, обвиняемой в хищении 561 млн руб. из средств банка по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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На судебном заседании 12 декабря было оглашено обвинительное заключение. Подсудимая свою вину признала. Инесса Бранденбург заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и в досудебном порядке добровольно возместила 1 млн руб. Однако, как ранее «Ъ-Урал» рассказал адвокат обвиняемой Александр Пашкевич, избежать лишения свободы ей вряд ли удастся, несмотря на то, что закон это допускает. По делу заявлен гражданский иск о взыскании в солидарном порядке со всех фигурантов дела материального вреда в размере 545 млн руб.

Напомним, по версии следствия, председатель правления и совладелец банка Григорий Романюта решил похитить средства банка и организовал преступную группу, в которую помимо Инессы Бранденбург входили Дмитрий Мануилов, Игорь Горбоносов и Сергей Кузнецов. В конце января 2018 года Романюта и Бранденбург получили деньги из Уральского ГУ ЦБ РФ и пополнили ими кассы СБРР. Затем госпожа Бранденбург забрала деньги из хранилища, положив вместо них канцелярские товары, а Сергей Кузнецов вынес их в девяти спортивных сумках.

В результате около 100 млн руб. из похищенной суммы взяла Инесса Бранденбург, которая скрылась в ночь на 27 января. Из Тюмени она улетела в Москву, а оттуда в Берлин. Женщину объявили в международный розыск и искали несколько лет. В результате в сентябре 2021 года ее задержали в Испании, откуда экстрадировали в Россию в июле этого года. Других участников преступления, кроме Григория Романюты, находящегося в розыске, суд отправил в колонию.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Бывшая банкирша заключила выгодную сделку».

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Диана Сунагатуллина