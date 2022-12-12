Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объявлены номинанты на 80-ю премию «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) объявила номинантов на 80-ю премию «Золотой глобус». Вручение премии пройдет 10 января. Об этом сообщается на сайте премии.

В категории «Лучший драматический фильм» выдвинуты «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

За награду в номинации «Лучшая комедия или фильм» поборются «Вавилон» Дэмьена Шазелла, «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

В категорию «Лучший режиссер» попали Джеймс Кэмерон, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, Баз Лурман и Стивен Спилберг.

Лидерами среди фильмов-претендентов стали «Банши Инишерина» Мартина Макдоны (8 номинаций), «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта (6), а также «Вавилон» Дэмьена Шазелла и «Фабельманы» Стивена Спилберга (по 5). Среди сериалов больше всего номинаций у «Начальной школы “Эббот”» (5).

Номинантов выбрали 96 членов HFPA и, впервые в истории организации, 103 международных избирателя. Они были набраны из состава международных отраслевых организаций, известных зарубежных кинофестивалей и профессионалов журналистики из 62 стран, отмечается в пресс-релизе. В организации подчеркнули разнообразие состава выборщиков в этом году. По данным ассоциации в числе выборщиков около 52% женщин, 51,8% «представителей расового и этнического разнообразия», 19,6% латиноамериканцев, 12,1% азиатов, 10,1% чернокожих и 10,1% жителей Ближнего Востока.

Предыдущая церемония вручения награды «Золотой глобус» прошла без ведущих и без звезд, ее впервые за несколько лет отказался транслировать телеканал NBC. Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила лауреатов в социальных сетях. Бойкот премии произошел после того, как газета Los Angeles Times опубликовала два расследования, раскрывающих коррупционные схемы, распространенные в организации. Негодование также вызвала информация о том, что в ассоциации, состоявшей на тот момент из 87 человек, нет ни одного чернокожего.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...