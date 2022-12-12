Объявлены номинанты на 80-ю премию «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) объявила номинантов на 80-ю премию «Золотой глобус». Вручение премии пройдет 10 января. Об этом сообщается на сайте премии.

В категории «Лучший драматический фильм» выдвинуты «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

За награду в номинации «Лучшая комедия или фильм» поборются «Вавилон» Дэмьена Шазелла, «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

В категорию «Лучший режиссер» попали Джеймс Кэмерон, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, Баз Лурман и Стивен Спилберг.

Лидерами среди фильмов-претендентов стали «Банши Инишерина» Мартина Макдоны (8 номинаций), «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта (6), а также «Вавилон» Дэмьена Шазелла и «Фабельманы» Стивена Спилберга (по 5). Среди сериалов больше всего номинаций у «Начальной школы “Эббот”» (5).

Номинантов выбрали 96 членов HFPA и, впервые в истории организации, 103 международных избирателя. Они были набраны из состава международных отраслевых организаций, известных зарубежных кинофестивалей и профессионалов журналистики из 62 стран, отмечается в пресс-релизе. В организации подчеркнули разнообразие состава выборщиков в этом году. По данным ассоциации в числе выборщиков около 52% женщин, 51,8% «представителей расового и этнического разнообразия», 19,6% латиноамериканцев, 12,1% азиатов, 10,1% чернокожих и 10,1% жителей Ближнего Востока.

Предыдущая церемония вручения награды «Золотой глобус» прошла без ведущих и без звезд, ее впервые за несколько лет отказался транслировать телеканал NBC. Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила лауреатов в социальных сетях. Бойкот премии произошел после того, как газета Los Angeles Times опубликовала два расследования, раскрывающих коррупционные схемы, распространенные в организации. Негодование также вызвала информация о том, что в ассоциации, состоявшей на тот момент из 87 человек, нет ни одного чернокожего.

Эрдни Кагалтынов